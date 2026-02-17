BMKG Balikpapan Ingatkan Waspada Banjir Rob Akibat Pasang Laut hingga 2,9 Meter

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan memperkirakan laut di Kaltim akan mengalami pasang antara 2,7 meter hingga 2,9 meter pada 18-20 Februari 2026.

Untuk itu, BMKG Balikpapan mengingatkan warga pesisir agar waspada terhadap dampak yang ditimbulkan.

"Pasang laut bisa menghambat berbagai aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat, sehingga antisipasi dampak merupakan hal penting," kata Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Carolina Meylita Sibarani, Selasa (17/2).

Pasang laut juga bisa mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan.

Tak hanya itu, kata Carolina, pasang laut bisa naik ke kawasan permukiman warga atau memicu banjir rob, sehingga bisa juga membahayakan anak-anak yang bermain di pantai.

Bahkan pasang laut juga bisa menyebabkan tambak ikan maupun tambak garam terendam air laut.

Terlebih jika disertai dengan ombak dikhawatirkan peralatan di kawasan tambak menjadi rusak, sehingga dengan adanya peringatan dini ini diharapkan bisa dilakukan antisipasi.

Olin yang akrab disapa menyampaikan kawasan yang akan mengalami pasang laut tersebut, seperti perairan Balikpapan dengan prakiraan pasang tertinggi 2,9 meter pada 19 Februari pukul 20.00 WITA.