Antisipasi Kelangkaan Pangan, KUKM-Perindag PPU Pantau Harga dan Pasokan Saat Ramadan

Selasa, 17 Februari 2026 – 12:44 WIB
Kios pedagang di salah satu pasar tradisional di Kabupaten Penajam Paser Utara. Foto: Nyaman Bagus Purwaniawan/Antara

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) terus memantau perkembangan harga maupun pasokan di sejumlah pasar tradisional saat Ramadan hingga Idulfitri.

"Pengawasan antisipasi kelangkaan bahan pangan yang memicu terjadinya kenaikan harga," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM-Perindag) PPU Margono Hadisusanto, Selasa (17/2).

Dia menyampaikan dari hasil pantauan secara umum kondisi harga pangan di pasaran masih terkendali.

Beberapa komoditas mengalami penurunan harga, kata dia, seperti cabai di kisaran Rp 60 ribu per kilogram turun menjadi Rp 35 ribu per kilogram.

Bahan pangan, antara lain minyak goreng, beras, bawang merah dan bawang putih, serta sayur-sayuran dan komoditas pangan lainnya masih tersedia di pasaran dengan harga stabil.

"Harga daging sapi naik, tetapi masih dalam batas wajar tercatat di kisaran Rp 140 ribu per kilogram," jelasnya.

Ketersediaan bahan pangan berbagai komoditas di sejumlah pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan permintaan masyarakat, lanjut dia, hingga memasuki Ramadan atau bulan puasa

"Harga masih relatif stabil dan persediaan masih cukup aman saat bulan puasa," tambahnya.

Pemkab PPU terus memantau perkembangan harga maupun pasokan pangan untuk mengantisipasi kelangkaan saat Ramadan hingga Idulfitri
