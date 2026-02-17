Hadapi Ramadan dan Idulfitri, BI Kaltim Siapkan Uang Kartal Rp 2,18 Triliun

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim menyiapkan uang kartal layak edar senilai Rp 2,18 triliun untuk menghadapi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah/ 2026 Masehi.

Terlebih saat Idulfitri, banyak masyarakat Kaltim yang suka dengan uang baru.

"Untuk memenuhi puncak kebutuhan uang kartal di Kaltim yang umumnya mencapai 20 persen dari kebutuhan tahunan, BI Kaltim menyiapkan uang tunai sebesar Rp 2,18 triliun, meningkat 19,13 persen dibanding tahun sebelumnya," kata Kepala BI Kaltim Jajang Hermawan, Selasa (17/2).

Penyiapan ULE tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, untuk menjamin ketersediaan uang yang layak edar dengan pecahan yang sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan kepentingan nasional.

Untuk masyarakat yang membutuhkan uang kartal baru, BI Kaltim menyiapkan layanan penukaran bekerja sama dengan perbankan di tujuh kabupaten/kota dari 10 daerah di Kaltim, yakni Samarinda, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, dan Kabupaten Berau.

Tiga daerah lain, seperti Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara merupakan wilayah Kantor Perwakilan BI Balikpapan.

Jajang menyampaikan penukaran dilakukan pada 18 Februari-15 Maret 2026 sesuai jam operasional bank, termasuk layanan penukaran ritel di sejumlah masjid di Samarinda, layanan terpadu bersama perbankan di Gedung Pramuka, serta pada 35 kantor bank.

"Layanan ini merupakan bagian dari giat dengan tema 'Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri' (Serambi)," kata Jajang.