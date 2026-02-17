Jemaah Ponpes Mahfilud Dluror Mulai Puasa Hari Ini, Muhammadiyah Besok

kaltim.jpnn.com, JEMBER - Jemaah Pondok Pesantren (Ponpes) Mahfilud Dluror mulai puasa Ramadan pada hari ini, Selasa (17/2).

"Kami sudah menjalankan ibadah salat tarawih pada Senin (16/2) malam dan mulai hari ini kami berpuasa yang diikuti seluruh jamaah dan alumni, serta warga yang berada di sekitar pondok pesantren yang jumlahnya mencapai ribuan warga," kata Pengasuh Ponpes Mahfilud Dluror KH Ali Wafa di Jember, Selasa.

Dia mengatakan penetapan awal puasa berdasarkan keyakinan yang menggunakan acuan sistem khumasi (dari Bahasa Arab artinya lima/khomsatun) yang berdasarkan pada kitab Nushatul Majaalis karangan Syeh Abdurrohman As Shufuri As Syafi'i yang sudah dijalankan selama 198 tahun.

"Sistem penghitungan khumasi, yakni penentuan awal puasa tahun ini bisa dengan cara menghitung lima hari dari awal puasa tahun sebelumnya, sehingga awal Ramadan tahun depan juga sudah dapat ditentukan," terangnya.

Pada 2025, awal Ramadan jatuh pada Jumat, sehingga lima hari dari awal puasa tahun lalu, yakni Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa merupakan awal Ramadan 1447 Hijriah bagi warga di lingkungan Ponpes Mahfilud Dluror yang berada di perbatasan Kabupaten Jember dan Bondowoso, Jawa Timur.

Penentuan awal puasa di Pesantren Mahfilud Dluror juga berdasarkan kitab salaf Nushatul Majaalis wa Muntahobul Nafaais yang diterapkan sejak 1826, sehingga tidak menggunakan metode hisab dan rukyat seperti yang dilaksanakan pemerintah dan Muhammadiyah.

"Kami berharap perbedaan penetapan awal puasa di Pesantren Mahfilud Dluror tersebut juga dihargai umat Muslim lainnya dengan keyakinan masing-masing dan selama ini tidak ada masalah karena perbedaan bisa menjadi rahmat bagi umat Muslim," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025, Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu (18/2).