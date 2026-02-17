Gubernur Rudy Mas'ud Ingin Tak Ada Lagi Desa Tertinggal di Kaltim, Begini Arahannya

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Tiga desa di Kaltim masih berstatus tertinggal.

Ketiga desa tersebeut, yakni Deraya, Tanjung Soke dan Gerunggung.

Ketiganya berada di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), tidak jauh dari lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tetangga mereka, Desa Lemper memang baru saja berubah menjadi desa berkembang.

Namun keempat desa itu sama-sama masih terisolasi karena infrastruktur jalan yang buruk.

Mendengar laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim terkait kondisi buruk infrastruktur menuju empat desa itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud langsung memberi arahan tegas kepada jajarannya saat briefing awal pekan lalu.

“Segera lakukan kegiatan di sana, agar tidak ada lagi desa tertinggal di Kaltim,” tegas Rudy Mas'ud dilansir dari akun resmi Pemprov Kaltim, Selasa (17/2).

“Bappeda, Dinas PUPR, BPKAD, Barjas dan TAPD segera kita rapatkan ini,” perintahnya.