JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Viral Kelapa Muda di Menu MBG, Kepala SPPG Dapur Gas Alam Badak I Klarifikasi Begini

Viral Kelapa Muda di Menu MBG, Kepala SPPG Dapur Gas Alam Badak I Klarifikasi Begini

Selasa, 17 Februari 2026 – 09:36 WIB
Viral Kelapa Muda di Menu MBG, Kepala SPPG Dapur Gas Alam Badak I Klarifikasi Begini - JPNN.com Kaltim
Kepala Dapur Gas Alam Badak I Abdi Nolima (kanan) memberikan klarifikasi soal video viral kelapa muda utuh di menu MBG. Foto: ANTARA/HO-SPPG Muara Badak.

kaltim.jpnn.com, MUARA BADAK - Video viral pembagian menu makanan bergizi gratis (MBG) berupa kelapa muda di SD Negeri 001 Muara Badak memicu perdebatan publik.

Terkait hal itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Gas Alam Badak I Abdi Nolima memberikan klarifikasi.

Dia menegaskan video yang beredar tidak menampilkan seluruh menu yang pihak SPPG Dapur Gas Alam Badak I distribusikan.

Baca Juga:

"Sehingga informasi yang diterima publik menjadi tidak utuh dan menimbulkan kesalahpahaman,” kata Abdi Nolima di Muara Badak, Selasa (17/2).

Abdi menjelaskan tayangan berdurasi 17 detik yang ramai diperbincangkan di akun media sosial tersebut hanya memperlihatkan satu jenis menu tanpa menyertakan konteks menu lengkap yang diterima siswa.

Kegiatan pendistribusian makanan yang menjadi sorotan warganet tersebut dilaksanakan pada Kamis (5/2) di wilayah kerja Dapur SPPG Gas Alam Badak I.

Baca Juga:

Pada hari pelaksanaan tersebut, pihak dapur penyedia sebenarnya menyalurkan dua jenis paket makanan sekaligus kepada para siswa untuk memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Paket pertama yang dibagikan merupakan menu ringan atau kudapan yang berisi buah kelapa muda utuh, roti dengan toping abon, telur rebus, serta susu kemasan.

Kepala SPPG Dapur Gas Alam Badak I Abdi Nolima memberi klarifikasi terkait video viral kelapa muda di menu MBG
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   menu MBG kelapa muda SPPG Makan Bergizi Gratis MBG klarifikasi video viral viral

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU