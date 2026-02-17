Harga Emas Antam Hari Ini 17 Februari Anjlok Lagi, Buyback Ikut Turun jadi Sebegini
Selasa, 17 Februari 2026 – 09:24 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Selasa 17 Februari 2026 anjlok lagi.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Selasa (17/2) pukul 09.08 WIB, harga emas Antam mengalami penurunan dalam dua hari beruntun.
Kali ini turun Rp 22.000 dari semula Rp 2.940.000 menjadi Rp 2.918.000 per gram.
Sementara itu, harga beli kembali (buyback) turun menjadi Rp 2.706.000.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.509.000.
- Harga emas 1 gram: Rp 2.918.000.
- Harga emas 2 gram: Rp 5.776.000.
