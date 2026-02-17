Harga Emas Antam Hari Ini 17 Februari Anjlok Lagi, Buyback Ikut Turun jadi Sebegini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Selasa 17 Februari 2026 anjlok lagi.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Selasa (17/2) pukul 09.08 WIB, harga emas Antam mengalami penurunan dalam dua hari beruntun.

Kali ini turun Rp 22.000 dari semula Rp 2.940.000 menjadi Rp 2.918.000 per gram. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) turun menjadi Rp 2.706.000.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.509.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.918.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.776.000.