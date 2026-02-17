Harga Emas Hari Ini, Selasa 17 Februari Turun, Jadi Berapa per Gram? Cek Daftarnya

JPNN.com

Selasa, 17 Februari 2026 – 08:16 WIB
Harga emas hari ini Selasa 17 Februari 2026 turun, jadi sebegini per gram. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 17 Februari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS turun.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Selasa (17/2) pukul 07.50 WIB, harga emas UBS turun menjadi Rp 2.988.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.998.000 per gram.

Begitu juga harga emas Galeri24 turun di harga Rp 2.971.000 dari sebelumnya Rp 2.981.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara, harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

