Jelang Ramadan, Disdamkarmat Samarinda Tingkatkan Kewaspadaan Kebakaran, 11 Posko Siaga

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Samarinda menyiagakan personel pada sebelas posko guna mengantisipasi potensi kebakaran yang kerap meningkat seiring tingginya aktivitas memasak masyarakat selama Ramadan.

"Kami menyiagakan sebelas posko di seluruh wilayah Samarinda yang dijaga 24 jam penuh oleh petugas yang terbagi dalam tiga regu," kata Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Samarinda Akhmad Suprianto, Senin (16/2).

Suprianto mencatat penurunan angka kebakaran dari 23 kejadian pada Ramadan 2024 menjadi 18 kejadian pada 2025.

Namun, menurut Suprianto, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat aktivitas dapur yang intens saat sahur dan berbuka.

Dia menyoroti lebih dari 60 persen pemicu kebakaran didominasi oleh masalah kelistrikan atau korsleting serta kelalaian warga saat menggunakan kompor gas.

"Masyarakat kami imbau untuk menghindari penggunaan stopkontak bertumpuk (salome) yang berpotensi memicu panas berlebih pada instalasi listrik rumah tangga," kata Suprianto.

Dia mengatakan pengecekan regulator tabung elpiji secara berkala sebelum memasuki bulan puasa juga menjadi langkah preventif yang sangat disarankan oleh petugas.

Suprianto menyarankan setiap rumah tangga idealnya memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) atau setidaknya menyiapkan karung basah sebagai upaya penanganan dini jika api muncul di dapur.