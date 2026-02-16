Cek Daftar Terbaru Harga Emas Antam Hari Ini 16 Februari, Turun Sebegini per Gram
Senin, 16 Februari 2026 – 09:12 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Senin 15 Februari 2026 turun.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Senin (15/2) pukul 09.00 WIB, harga emas Antam turun Rp 14.000 dari semula Rp 2.954.000 menjadi Rp 2.940.000 per gram.
Sementara itu, harga beli kembali (buyback) turun menjadi Rp 2.728.000.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.520.000
- Harga emas 1 gram: Rp 2.940.000
- Harga emas 2 gram: Rp 5.820.000
- Harga emas 3 gram: Rp 8.705.000
Harga emas Antam turun sebegini per gram pada hari ini, Senin 16 Februari 2025
