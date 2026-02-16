JPNN.com

Cek Daftar Terbaru Harga Emas Antam Hari Ini 16 Februari, Turun Sebegini per Gram

Senin, 16 Februari 2026 – 09:12 WIB
Harga emas Antam pada hari ini, Senin 16 Februari 2025, turun sebegini per gram . Ilustrasi. Foto: Irwansyah Putra/nz/pri/Antara

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Senin 15 Februari 2026 turun.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Senin (15/2) pukul 09.00 WIB, harga emas Antam turun Rp 14.000 dari semula Rp 2.954.000 menjadi Rp 2.940.000 per gram. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) turun menjadi Rp 2.728.000.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.520.000

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.940.000

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.820.000

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.705.000

Harga emas Antam turun sebegini per gram pada hari ini, Senin 16 Februari 2025
