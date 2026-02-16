Menteri Hanif Faisol Dukung Fatwa MUI Haramkan Buang Sampah ke Sungai dan Laut

JPNN.com

Senin, 16 Februari 2026 – 09:05 WIB
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (kiri) didampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat menghadiri Rapat Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Pembelajaran Kota Balikpapan di Hotel Platinum. Foto: Dokumentasi Adpimprovkaltim

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan apresiasi terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan haram membuang sampah ke sungai, danau, dan laut.

Menteri Hanif menyambut penguatan tersebut sebagai langkah strategis dalam membangun perubahan perilaku masyarakat.

"Pendekatan teknis dan regulasi harus diperkuat dengan kesadaran moral. Dukungan para ulama menjadi energi besar untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih disiplin dalam mengelola sampah," kata Menteri Hanif, dikutip Senin (16/2).

Menteri Hanif menyatakan Indonesia saat ini menghadapi tekanan serius akibat krisis sampah yang berdampak pada kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim.

"Kita tidak bisa lagi menunda. Sampah yang tidak terkendali dari daratan akan berakhir di sungai dan laut. Rantai ini harus kita putus dari hulunya. Target kita adalah mengubah kondisi darurat menjadi sistem pengelolaan yang menjadikan sampah sebagai sumber daya," tegas Menteri Hanif.

MUI sendiri menyatakan fatwa haram membuang sampah ke sungai, danau, dan laut sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi MUI Hazuarli Halim menyampaikan fatwa tersebut lahir dari keprihatinan atas kerusakan lingkungan yang semakin nyata.

"Fatwa ini merupakan bentuk tanggung jawab keagamaan dalam merespons kerusakan lingkungan yang terjadi. Membuang sampah ke sungai, danau, dan laut bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan," ujar Hazuarli.

MUI menyatakan fatwa haram membuang sampah ke sungai, danau, dan laut sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga kelestarian lingkungan
