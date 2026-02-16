Warga Kaltim Mau ke Jakarta dalam Waktu Dekat? Simak Dulu Info Penting dari BMKG Ini

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Buat masyarakat Kaltim yang merencanakan bepergian ke Jakarta hari ini atau dalam waktu dekat, sebaiknya simak info prakiraan cuaca berikut ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat hingga hujan sangat lebat di DKI Jakarta pada 16 Februari hingga 19 Februari 2026.

Dilansir dari @infobmkg, Senin (16/2), BMKG mengeluarkan peringatan waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Senin (16/2) berpotensi terjadi di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Untuk level waspada ini, potensi dampak bencana hidrometeorologi berupa genangan, luapan sungai dan longsor yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

BMKG juga mengeluarkan peringatan siaga dengan potensi hujan dengan intensitas lebat hingga hujan dengan intensitas sangat lebat berpotensi terjadi di Jakarta Pusat,Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan hingga Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Untuk potensi dampak bencana di level siaga terdapat potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, dan longsor yang berdampak signifikan terhadap masyarakat, layanan publik hingga infrastruktur.

Kemudian pada Selasa (17/2), BMKG mengeluarkan peringatan siaga hujan sedang hingga lebat di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu.

Sementara itu, peringatan level siaga hujan lebat hingga hujan sangat lebat di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur serta Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.