Jelang Ramadan, DPPKUKM Kaltim Sidak Pasar-Retail di Balikpapan, Ada Temuan Mengejutkan

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM) Kaltim menemukan sejumlah produk makanan tidak layak edar dalam kegiatan pengawasan terpadu di pasar tradisional dan retail modern di Kota Balikpapan.

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga DPPKUKM Kaltim Muhammad Gozali Rahman mengungkapkan tim di lapangan menemukan berbagai pelanggaran ketentuan, mulai dari barang kedaluwarsa, produk tanpa label, hingga barang yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

“Ini merugikan konsumen," tegas Gozali, dikutip Senin (16/2).

Gozali pun menyampaikan pihaknya meminta para pedagang dan pengelola retail mematuhi aturan yang berlaku demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dalam sidak tersebut, petugas menemukan produk dengan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang sudah tidak berlaku, barang tanpa label halal, serta timbangan meja yang belum ditera ulang.

Pelanggaran harga juga ditemukan di Pasar Sepinggan dan Pasar Baru, di mana minyak goreng merek Minyakita dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

Selain itu, petugas menemukan daging beku yang dipajang tanpa penanganan standar suhu, beras tanpa alamat produsen, serta timbangan yang belum ditera ulang.

Kondisi serupa ditemukan di retail modern, berupa gula kemas ulang (repacking) tanpa label, daging beku tanpa keterangan jenis, serta aneka jajanan tanpa label halal.