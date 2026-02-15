JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Beri Kuliah Umum di IKN, Menteri Rini Pacu Birokrasi Muda Rancang Ulang Cara Bekerja

Beri Kuliah Umum di IKN, Menteri Rini Pacu Birokrasi Muda Rancang Ulang Cara Bekerja

Minggu, 15 Februari 2026 – 19:17 WIB
Beri Kuliah Umum di IKN, Menteri Rini Pacu Birokrasi Muda Rancang Ulang Cara Bekerja - JPNN.com Kaltim
Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini memberikan kuliah umum kepada ASN yang bertugas di IKN. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Otorita IKN

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyampaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memacu birokrasi muda merancang ulang cara bekerja.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Rini seusai memberikan kuliah umum kepada aparatur sipil negara (ASN) yang telah bertugas di IKN.

"Pembangunan IKN bukan sekadar menghadirkan pusat pemerintahan baru," kata Menteri Rini, dikutip Minggu (15/2).

Baca Juga:

Lebih lanjut Menteri Rini mengatakan, IKN membangun generasi masa datang dan bukan sekadar memindahkan pusat pemerintah.

Menurut Rini, IKN juga merancang cara baru negara bekerja, cara baru kerja birokrasi, cara baru melayani masyarakat, dan cara baru pengambilan keputusan.

"Semua itu hanya bisa dibangun ketika pegawai menanamkan integritas dan budaya kerja yang baik,” jelasnya.

Baca Juga:

Sebagai ibu kota masa depan Indonesia, lanjut Rini, IKN diproyeksikan menjadi contoh model birokrasi baru bagi generasi mendatang.

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Bimo Adi Nursanthyasto mengungkapkan kegiatan kuliah umum menjadi penguatan moral kepada ASN yang telah bertugas di IKN.

Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini memberikan kuliah umum kepada ASN yang bertugas di IKN
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   IKN Kuliah Umum Birokrasi Rini Widyantini Menteri Rini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU