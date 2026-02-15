Beri Kuliah Umum di IKN, Menteri Rini Pacu Birokrasi Muda Rancang Ulang Cara Bekerja

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyampaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memacu birokrasi muda merancang ulang cara bekerja.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Rini seusai memberikan kuliah umum kepada aparatur sipil negara (ASN) yang telah bertugas di IKN.

"Pembangunan IKN bukan sekadar menghadirkan pusat pemerintahan baru," kata Menteri Rini, dikutip Minggu (15/2).

Lebih lanjut Menteri Rini mengatakan, IKN membangun generasi masa datang dan bukan sekadar memindahkan pusat pemerintah.

Menurut Rini, IKN juga merancang cara baru negara bekerja, cara baru kerja birokrasi, cara baru melayani masyarakat, dan cara baru pengambilan keputusan.

"Semua itu hanya bisa dibangun ketika pegawai menanamkan integritas dan budaya kerja yang baik,” jelasnya.

Sebagai ibu kota masa depan Indonesia, lanjut Rini, IKN diproyeksikan menjadi contoh model birokrasi baru bagi generasi mendatang.

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Bimo Adi Nursanthyasto mengungkapkan kegiatan kuliah umum menjadi penguatan moral kepada ASN yang telah bertugas di IKN.