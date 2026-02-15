Otorita Pastikan RSUP Kemenkes hingga RS Lainnya Siap Layani ASN yang Bertugas di IKN

kaltim.jpnn.com, SEPAKU - Sejumlah fasilitas kesehatan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) siap melayani aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di ibu kota baru Indonesia.

"Pelayanan dasar wajib dipenuhi negara menjadi fokus kesiapan, khususnya di KIPP," kata Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito, Minggu (15/2).

Sebanyak 16 kementerian/lembaga negara dijadwalkan melakukan aktivitas rutin di KIPP IKN yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai pusat kerja pemerintahan secara bertahap sepanjang 2026.

"Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial di IKN sudah siap untuk ASN dan masyarakat," tegasnya.

Suwito menyebut saat ini telah tersedia empat rumah sakit di KIPP, tiga rumah sakit di antaranya sudah beroperasi melayani masyarakat.

Tiga rumah sakit yang telah beroperasi melayani masyarakat tersebut adalah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dan Rumah Sakit Hermina Nusantara.

"Ketersediaan tempat tidur di IKN mencapai dua hingga tiga tempat tidur per seribu penduduk, melampaui standar nasional minimal satu tempat tidur per seribu penduduk,” jelasnya.

Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah tersedia di Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada Nusantara, serta layanan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja telah dapat diakses di wilayah KIPP IKN.