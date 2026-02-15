Operasional SPPG Waru Disetop Sementara Buntut Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin memastikan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kecamatan Waru disetop sementara.

Keberlanjutan operasional SPPG Waru yang dikelola Yayasan Bakti Benuo Taka menunggu hasil penyelidikan kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami puluhan siswa.

"Operasional SPPG di Kecamatan Waru dihentikan sementara," tegas Wabup Abdul Waris, Minggu (15/2).

Dia menyampaikan penghentian sementara operasional SPPG Waru tersebut sambil menunggu pemeriksaan laboratorium dan penyelidikan lanjutan.

Seluruh proses pengolahan makanan harus dilakukan langsung di SPPG atau dapur penyedia menu MBG yang telah ditetapkan.

Wabup juga mengatakan evaluasi tetap dilakukan di SPPG Kecamatan Waru tersebut, meskipun makanan utama dinilai dalam kondisi baik.

Sebelumnya, sebanyak 25 siswa sumendapat penanganan medis di Puskesmas Waru, karena mengalami gejala sakit perut, muntah-muntah, hingga sesak napas, diduga setelah mengonsumsi sejumlah menu MBG, termasuk puding yang menjadi salah satu bagian hidangan pada Rabu (11/2).

Menu makanan tambahan yang diambil dari luar diduga penyebab gangguan pencernaan pada 25 siswa penerima manfaat Program MBG tersebut.