JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Polisi Selidiki Kasus Dugaan Keracunan Menu MBG di Penajam Paser Utara, Apa Hasilnya?

Polisi Selidiki Kasus Dugaan Keracunan Menu MBG di Penajam Paser Utara, Apa Hasilnya?

Minggu, 15 Februari 2026 – 11:45 WIB
Polisi Selidiki Kasus Dugaan Keracunan Menu MBG di Penajam Paser Utara, Apa Hasilnya? - JPNN.com Kaltim
Siswa menikmati menu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Polisi masih menyelidiki kasus dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami puluhan siswa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Kapolres PPU AKBP  Andreas Alek Danantara mengungkapkan penyelidikan dilakukan untuk mendapatkan kepastian penyebab peristiwa yang terjadi pada Rabu (11/2) itu.

"Apabila dalam pengembangan ditemukan ada unsur kesengajaan atau kelalaian, maka proses hukum akan dilakukan," tegas AKBP Andreas, Minggu (15/2).

Baca Juga:

"Belum dapat disimpulkan adanya unsur membahayakan nyawa, tapi proses penyelidikan tetap berjalan," tambahnya.

Sebanyak 25 siswa mendapat penanganan medis di Puskesmas Waru, karena mengalami gejala sakit perut, muntah-muntah hingga sesak napas, diduga setelah mengonsumsi menu MBG.

Dia menyampaikan tim gabungan dari Polres PPU, pemerintah kabupaten, dan dinas kesehatan setempat sudah turun ke lokasi saat kejadian dilaporkan.

Baca Juga:

Seluruh sampel makanan telah diamankan dan tengah dilakukan uji laboratorium oleh Dinas Kesehatan Kabupaten PPU guna memastikan penyebab pasti keluhan yang dialami siswa penerima manfaat Program MBG.

"Menu MBG disalurkan SPPG Kecamatan Waru yang dikelola Yayasan Bakti Benuo Taka," ungkapnya.

Kapolres PPU AKBP Alek Andreas Danantara menyampaikan polisi masih menyelidiki kasus dugaan keracunan menu MBG di Penajam Paser Utara
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   keracunan MBG Makan Bergizi Gratis MBG Polres PPU AKBP Andreas Alek Danantara polisi penyelidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU