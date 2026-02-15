Konser KOMA Mahalini, Kaka Slank Nyanyikan Lagu Sial, Begini Liriknya

JPNN.com

Minggu, 15 Februari 2026 – 08:13 WIB
Penampilan duet penyanyi Kaka Slank dengan Mahalini Raharja dalam konser 'KOMA Live in Concert' yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (14/2/2026) malam. Foto: Sri Dewi Larasati/Antara

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Slank, Kaka turut memeriahkan konser tunggal Mahalini Raharja bertajuk 'KOMA Live in Concert' di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (14/2) malam.

Tampil dengan balutan kemeja biru dan celana hitam, Kaka Slank membawakan lagu 'Sial' milik Mahalini.

Kehadirannya sontak memicu antusiasme penonton dan menjadi salah satu kejutan di konser tersebut.

Setelah membawakan sebagian awal lagu tersebut, Mahalini kemudian bergabung di atas panggung.

Keduanya menyanyikan lagu itu bersama dalam duet yang mempertahankan warna vokal mereka masing-masing.

“Thank You Kaka Slank,” kata Mahalini menutup penampilan duet mereka yang turut disambut riuh penonton.

Konser 'KOMA Live in Concert' menjadi momen kembalinya Mahalini ke panggung usai hiatus setelah menikah dengan musisi Rizky Febian dan melahirkan anak pertama mereka.

Dalam konser 'KOMA Live in Concert' menjadi pertama kalinya Mahalini mempersembahkan lagu dari album terbarunya 'KOMA' yang berisi sepuluh lagu.

Begini lirik lagu Sial yang Dinyanyikan Kaka Slank di Konser KOMA Mahalini
