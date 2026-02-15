Jelang Ramadan dan Nyepi, Pertamina Patra Niaga Tambah Pasokan LPG 3 Kg Sebanyak Ini

kaltim.jpnn.com, BANJARMASIN - PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memperkuat pasokan energi dengan menambah distribusi atau extra dropping LPG 3 kilogram lebih dari 890 metrik ton menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Nyepi 2026 di seluruh provinsi di Kalimantan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi masyarakat yang meningkat menjelang dan selama periode Ramadan serta Nyepi, sekaligus memastikan ketersediaan LPG bersubsidi tetap aman dan mencukupi di tingkat pangkalan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun menyampaikan penambahan pasokan dilakukan secara terukur berdasarkan proyeksi kebutuhan masing-masing wilayah.

Dia menegaskan Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi LPG 3 kilogram dalam kondisi aman dan mencukupi.

"Extra dropping dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di lapangan,” ujar Edi Mangun dikutip Minggu (15/2).

Secara total, tambahan lebih dari 890 metrik ton LPG 3 kilogram tersebut disalurkan ke seluruh provinsi di Kalimantan dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kondisi lapangan di masing-masing daerah.

Selain penambahan pasokan, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan juga menggelar operasi pasar LPG 3 kilogram di sejumlah titik strategis bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, operasi pasar itu bertujuan memastikan masyarakat dapat memperoleh LPG bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.