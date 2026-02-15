SPPG Polresta Samarinda Resmi Beroperasi, Kombes Hendri Umar Tegaskan Ini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Polresta Samarinda menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru diresmikan.

"Kami siap mendukung penuh program pemenuhan gizi masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas," tegas Kapolresta Samarinda Kombes Hendri Umar dikutip Minggu (15/2).

Pernyataan tersebut disampaikan seusai peresmian fasilitas SPPG secara daring oleh Presiden Prabowo Subianto yang diikuti serentak oleh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia.

Melalui fasilitas SPPG tersebut, Polresta Samarinda berkomitmen untuk terus mengakselerasi peningkatan status kesehatan masyarakat setempat agar semakin sejahtera dan berdaya saing.

Presiden Prabowo dalam amanatnya meminta institusi Polri untuk terus menjadi garda terdepan yang tangguh dalam menjaga stabilitas keamanan, sekaligus mendukung ketahanan pangan bangsa.

"Polri harus tetap kuat dan tahan banting menghadapi berbagai tantangan, termasuk kritik dan serangan di media sosial, saya bangga dan puas atas prestasi Polri," ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara turut menegaskan bahwa kedaulatan pangan dan ketercukupan gizi rakyat merupakan fondasi utama untuk membangun peradaban Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

Presiden juga memberikan apresiasi khusus terhadap inovasi teknologi kepolisian, seperti alat penyaring air dan produksi pangan mandiri, yang dinilai memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.