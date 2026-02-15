Harga Emas Minggu Pagi Ini, 15 Februari 2026 Kompak Naik, Jadi Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 15 Februari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS mengalami kenaikan.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Minggu (15/2) pukul 06.14 WIB, harga emas UBS kini berada di angka Rp 2.998.000 per gram dari sebelumnya 2.961.000.

Begitu juga harga emas Galeri24 di harga Rp 2.981.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.938.000.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga: Penilaian Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes Soal Debut Mohammad Anez

Sementara, harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: