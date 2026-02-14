Otorita Berkomitmen Jadikan IKN Kota Hutan Berkelanjutan dengan Terus Tanam Pohon

kaltim.jpnn.com, SEPAKU - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus berupaya mewujudkan kawasan ibu kota negara yang baru yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai kota hutan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan OIKN adalah dengan terus melakukan penanaman pohon secara berkala.

"Penanaman pohon memperkuat komitmen IKN kota hutan berkelanjutan," kata Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN Onesimus Patiung, Sabtu (14/2).

Penanaman pohon bersama melibatkan partisipasi aktif insan OIKN, elemen masyarakat dan lembaga yang melakukan kunjungan atau kegiatan di IKN.

Dia berharap kegiatan itu menjadi percontohan dalam menjaga kelestarian lingkungan di ibu kota baru Indonesia itu.

Onesimus mengatakan penanaman pohon bagian dari gerakan bersama dalam membangun kebiasaan menjaga lingkungan, sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat IKN untuk memahami tata cara penanaman pohon yang baik dan berkelanjutan.

Penanaman pohon di kawasan IKN, lanjut Onesimus, juga menjadi rangkaian kuliah umum yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Penanaman pohon yang dilaksanakan bersama berhasil mencatat sebanyak 850 pohon yang ditanam di kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN," kata Onesimus.