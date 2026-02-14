Salurkan MBG 1.200 Porsi per Hari, SPPG Polres PPU Diperkuat 47 Penjamah Makanan

JPNN.com

Sabtu, 14 Februari 2026 – 21:48 WIB
Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Andreas Alek Danantara (tengah). Foto: Nyaman Bagus Purwaniawan/Antara

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Penajam Paser Utara (SPPG Polres PPU) resmi beroperasi dengan kapasitas produksi menu makanan bergizi gratis (MBG) 1.200 porsi per hari.

Untuk menyalurkan menu program MBG kepada peserta didik di wilayah tersebut, SPPG Polres PPU diperkuat 47 penjamah makanan.

Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara memastikan setiap produksi menu MBG diawasi ketat dan mendapatkan pendampingan dari ahli gizi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap porsi makanan yang didistribusikan kepada peserta didik sebagai penerima manfaat MBG terjamin keamanannya.

Proses di SPPG atau dapur penyedia menu MBG yang dikelola Yayasan Bhayangkari Polres PPU, setiap produksi makanan wajib dicicipi terlebih dahulu oleh internal SPPG sebelum didistribusikan ke sekolah lembaga penerima manfaat Program MBG.

"Sampel makanan yang diproduksi setiap hari juga disimpan sebagai upaya mitigasi risiko," kata Andreas, Sabtu (14/2).

SPPG Polres PPU melibatkan 47 penjamah makanan yang telah direkrut sejak tahun lalu.

Penjamah makanan dapur penyedia menu MBG Polres PPU tersebut direkrut dari masyarakat lokal telah mengikuti pelatihan pengolahan dan penyajian makanan, serta memiliki sertifikat penjamah makanan.

