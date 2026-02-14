Stabilkan Harga Pangan, Disdag Kota Samarinda Gencarkan Pasar Murah Saat Ramadan

JPNN.com

Sabtu, 14 Februari 2026 – 19:11 WIB
Pedagang bawang di Pasar Segiri Samarinda. Foto: Ahmad Rifandi/Antara

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda menggencarkan pasar murah guna menjamin keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat pada Ramadan.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disdag Kota Samarinda Eka Agustina menyampaikan persiapan pihaknya untuk melaksanakan pasar murah saat ini sudah mencapai angka 80 persen.

"Stok bahan pokok dipastikan aman terkendali," ujar Eka Agustina, Sabtu (14/2).

Kegiatan perdana intervensi harga itu dijadwalkan dipusatkan di halaman parkir Pasar Merdeka pada 18 Maret.

Operasi tersebut terselenggara berkat kolaborasi antar-instansi di sektor perikanan, peternakan, pertanian dan pangan.

Eka menjelaskan operasi pasar itu bukan hanya berhenti di satu lokasi, melainkan berlanjut secara bergilir di lima kecamatan berbeda selama bulan puasa.

Pemkot Samarinda berkomitmen memberikan subsidi khusus untuk komoditas vital seperti telur, daging, dan minyak goreng agar masyarakat tidak terbebani.

Terkait fluktuasi harga terkini, harga bawang di pasar Samarinda relatif turun.

