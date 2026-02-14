Tinjau IKN, Menteri Rini Ingin Memastikan ASN Bisa Tinggal dengan Nyaman dan Aman

JPNN.com

Sabtu, 14 Februari 2026 – 19:01 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (kedua kanan) meninjau Istana Garuda di IKN, Jumat (13/2). Foto: ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini meninjau beberapa titik lokasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (13/2).

Peninjauan tersebut bertujuan memastikan aparatur sipil negara (ASN) yang akan tinggal di sana merasa nyaman dan aman.

Menteri Rini mengatakan IKN adalah simbol transformasi bangsa ini.

"IKN ini dikonsepkan untuk hidup yang efisien, futuristik, dan dekat dengan alam. Kami memastikan para ASN pada suatu saat nanti bisa merasa siap dan aman, nyaman untuk bisa lebih berbakti lagi untuk perbaikan negeri," ujar Menteri Rini dalam keterangannya, Sabtu (14/2).

Beberapa lokasi yang ditinjau Rini, di antaranya rumah susun untuk ASN, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) IKN, kantor kementerian koordinator serta Istana Garuda.

Adapun, rusun ASN mengusung tema tropis modern dan berkelanjutan dan terdiri atas 47 tower setinggi 12 lantai.

Rusun ASN berlokasi strategis di kawasan hunian barat dan timur dilengkapi fasilitas smart home, perabotan lengkap, tenant komersial, dan sarana ibadah, sosial serta sarana olah raga.

Setiap unit dilengkapi smart home system (sidik jari/PIN), dapur, pemanas air, AC, dan furnitur.

