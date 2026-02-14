JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Kopassus Dapat Hibah Lahan 110,81 Hektare untuk Bangun Markas di Loa Kulu Kukar

Kopassus Dapat Hibah Lahan 110,81 Hektare untuk Bangun Markas di Loa Kulu Kukar

Sabtu, 14 Februari 2026 – 16:35 WIB
Kopassus Dapat Hibah Lahan 110,81 Hektare untuk Bangun Markas di Loa Kulu Kukar - JPNN.com Kaltim
Komandan Grup 4 Kopassus Brigadir Jenderal TNI Suharma Zunam bersama Direktur PT Indovisi Sukses Mandiri Yohan Purnama melakukan penandatangan berita acara serah terima lahan yang berlangsung di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (15/2). Foto: Arumanto/Antara

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Grup 4 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) resmi menerima hibah lahan seluas 110,81 hektare untuk pembangunan markas satuan tersebut guna memperkuat infrastruktur pertahanan di wilayah strategis.

Lokasi lahan tersebut berada di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Penyerahan lahan dilakukan Direktur PT Indovisi Sukses Mandiri Yohan Purnama sebagai pemilik lahan kepada Komandan Grup 4 Kopassus Brigadir Jenderal TNI Suharma Zunam di Hotel Fugo Samarinda pada Sabtu (14/2).

Baca Juga:

Lahan tersebut sebelumnya merupakan wilayah operasional pertambangan yang telah direklamasi secara bertahap oleh PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha dari PT MMS Group Indonesia (MMSGI).

Danjen Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Indovisi Sukses Mandiri dan PT MHU atas kontribusi nyata terhadap pertahanan negara.

“Kami berterima kasih atas dukungan sektor swasta dalam penyediaan lahan yang siap guna," ujar ujar Letjen TNI Djon Afriandi.

Baca Juga:

Dia berharap kehadiran Markas Grup 4 Kopassus dapat memperkuat sistem pertahanan, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Dia menambahkan kolaborasi ini merupakan contoh praktik baik sinergi antara dunia usaha dan institusi negara untuk menciptakan stabilitas wilayah serta nilai jangka panjang bagi lingkungan.

Grup 4 Kopassus resmi menerima hibah lahan seluas 110,81 hektare yang diserahkan Direktur PT Indovisi Sukses Mandiri Yohan Purnama untuk bangun markas di Kukar
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Kopassus hibah lahan Kukar Loa Kulu Markas Grup 4 Kopassus TNI

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU