Kopassus Dapat Hibah Lahan 110,81 Hektare untuk Bangun Markas di Loa Kulu Kukar

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Grup 4 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) resmi menerima hibah lahan seluas 110,81 hektare untuk pembangunan markas satuan tersebut guna memperkuat infrastruktur pertahanan di wilayah strategis.

Lokasi lahan tersebut berada di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Penyerahan lahan dilakukan Direktur PT Indovisi Sukses Mandiri Yohan Purnama sebagai pemilik lahan kepada Komandan Grup 4 Kopassus Brigadir Jenderal TNI Suharma Zunam di Hotel Fugo Samarinda pada Sabtu (14/2).

Lahan tersebut sebelumnya merupakan wilayah operasional pertambangan yang telah direklamasi secara bertahap oleh PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha dari PT MMS Group Indonesia (MMSGI).

Danjen Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Indovisi Sukses Mandiri dan PT MHU atas kontribusi nyata terhadap pertahanan negara.

“Kami berterima kasih atas dukungan sektor swasta dalam penyediaan lahan yang siap guna," ujar ujar Letjen TNI Djon Afriandi.

Dia berharap kehadiran Markas Grup 4 Kopassus dapat memperkuat sistem pertahanan, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Dia menambahkan kolaborasi ini merupakan contoh praktik baik sinergi antara dunia usaha dan institusi negara untuk menciptakan stabilitas wilayah serta nilai jangka panjang bagi lingkungan.