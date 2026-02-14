Daftar Terbaru Harga Emas Antam Hari Ini 14 Februari, Naik Sebegini per Gram
Sabtu, 14 Februari 2026 – 09:45 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Sabtu 14 Februari 2026 mengalami kenaikan.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Sabtu (14/2), harga emas Antam meningkat Rp 50.000 dari semula Rp 2.904.000 menjadi Rp 2.954.000 per gram.
Sementara itu, harga beli kembali (buyback) naik menjadi Rp 2.741.000.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp1.527.000.
- Harga emas 1 gram: Rp2.954.000.
- Harga emas 2 gram: Rp5.858.000.
- Harga emas 3 gram: Rp8.769.000.
