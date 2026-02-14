Daftar Terbaru Harga Emas Antam Hari Ini 14 Februari, Naik Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Sabtu 14 Februari 2026 mengalami kenaikan.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Sabtu (14/2), harga emas Antam meningkat Rp 50.000 dari semula Rp 2.904.000 menjadi Rp 2.954.000 per gram. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) naik menjadi Rp 2.741.000.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.527.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.954.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.858.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp8.769.000.