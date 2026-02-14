JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Daftar Terbaru Harga Emas Antam Hari Ini 14 Februari, Naik Sebegini per Gram

Daftar Terbaru Harga Emas Antam Hari Ini 14 Februari, Naik Sebegini per Gram

Sabtu, 14 Februari 2026 – 09:45 WIB
Daftar Terbaru Harga Emas Antam Hari Ini 14 Februari, Naik Sebegini per Gram - JPNN.com Kaltim
Ini update harga emas Antam hari ini 14 Febuari 2026, silakan cek daftar terbarunya di sini Ilustrasi. Foto: Irwansyah Putra/nz/pri/Antara

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Sabtu 14 Februari 2026 mengalami kenaikan.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Sabtu (14/2), harga emas Antam meningkat Rp 50.000 dari semula Rp 2.904.000 menjadi Rp 2.954.000 per gram. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) naik menjadi Rp 2.741.000.

Baca Juga:

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.527.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.954.000.

Baca Juga:

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.858.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp8.769.000.

Harga emas Antam pada hari ini, Sabtu 14 Februari 2025, naik sebegini per gram
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas Antam hari harga emas per gram harga emas Antam harga emas hari ini Antam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU