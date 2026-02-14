Harga Emas Hari Ini Sabtu 14 Februari 2026 Turun, Cek Daftar Terbarunya di Sini!

JPNN.com

Sabtu, 14 Februari 2026 – 06:25 WIB
Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 14 Februari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS turun.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Sabtu (13/2) pukul 05.57 WIB, harga emas UBS kini berada di angka Rp 2.961.000 per gram dari sebelumnya Rp 3.008.000 per gram.

Begitu juga harga emas  Galeri24 di harga Rp 2.938.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.992.000.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara, harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 14 Februari 2026 turun, ini daftar terbarunya di sini!
