Lewat Creative Night Market, Pelaku Ekonomi Kreatif Didorong Buka Jejaring Lebih Luas

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Creative Night Market (CNM) 'Cut Nyak Dien Performing Arts Festival 2026 resmi dibuka pada Kamis (12/2) malam.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di sepanjang Jalan Cut Nyak Dien, Salebba, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang ini menjadi bagian dari upaya Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim dalam mendorong pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di daerah.

Adyatma Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dispar Kaltim Gunawan Wibisono yang hadir di acara pembukaan menyampaikan Creative Night Market tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni dan budaya, tetapi juga ruang strategis untuk memperkuat ekspresi para pelaku seni serta mendorong kolaborasi antarpelaku usaha kreatif.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin para pelaku ekonomi kreatif untuk menampilkan karya terbaiknya, sekaligus membuka peluang kolaborasi dan jejaring yang lebih luas,” kata Gunawan dilansir dari laman resmi Pemprov Kaltim, Jumat (13/2).

Lebih lanjut, Gunawan yang hadir mewakili Kepala Dispar Kaltim berharap kegiatan CNM mampu mempererat harmoni dan kebersamaan masyarakat Kota Bontang yang dikenal sebagai kota pendatang dengan masyarakat yang majemuk.

Keberagaman budaya yang tumbuh di tengah masyarakat dinilai menjadi kekuatan utama dalam membangun identitas kota yang inklusif dan kreatif.

"Melalui CNM ini, Dispar Kaltim berharap geliat ekonomi kreatif di Bontang semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta pelestarian seni dan budaya lokal," ujar Gunawan.

Creative Night Market merupakan kolaborasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang bersama Pokdarwis Bontang Baru Bersinar dan Gerakan Pemuda Ekonomi Kreatif (Geprek) sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus memberi ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal. (mar1/jpnn)