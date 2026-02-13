Jelang Ramadan, DPTPH Kaltim Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Stabilkan Harga

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kegiatan yang dilaksanakan menjelang bulan suci Ramadan itu dipusatkan di halaman kantor DPTPH Kaltim, Jumat (13/2).

Pelaksanaan GPM ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

Sejak pagi, warga Samarinda dan sekitarnya telah memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan berbagai bahan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan menyampaikan GPM merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

"GPM ini dilaksanakan serentak secara nasional. Tujuannya adalah memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, terutama untuk komoditas utama yang dibutuhkan masyarakat di daerah masing-masing," kata Fahmi Himawan dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, Jumat (13/2).

Dia mengatakan pelaksanaan GPM tidak hanya dalam rangka menyambut Ramadan, tetapi juga bertepatan dengan momentum Hari Raya Imlek.

Pemerintah berharap pada momen hari besar keagamaan nasional tersebut harga kebutuhan pokok tetap stabil serta keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan dapat terjaga.