JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Jelang Ramadan, DPTPH Kaltim Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Stabilkan Harga

Jelang Ramadan, DPTPH Kaltim Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Stabilkan Harga

Jumat, 13 Februari 2026 – 16:41 WIB
Jelang Ramadan, DPTPH Kaltim Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Stabilkan Harga - JPNN.com Kaltim
Sejumlah pelaku UMKM, BUMN, BUMD, serta Perum Bulog turut berpartisipasi dalam Gerakan Pangan Murah yang berlangsung di halaman kantor DPTPH Kaltim, Jumat (13/2). Foto: Dokumentasi Pemprov Kaltim

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kegiatan yang dilaksanakan menjelang bulan suci Ramadan itu dipusatkan di halaman kantor DPTPH Kaltim, Jumat (13/2).

Pelaksanaan GPM ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

Baca Juga:

Sejak pagi, warga Samarinda dan sekitarnya telah memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan berbagai bahan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan menyampaikan GPM merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

"GPM ini dilaksanakan serentak secara nasional. Tujuannya adalah memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, terutama untuk komoditas utama yang dibutuhkan masyarakat di daerah masing-masing," kata Fahmi Himawan dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, Jumat (13/2).

Baca Juga:

Dia mengatakan pelaksanaan GPM tidak hanya dalam rangka menyambut Ramadan, tetapi juga bertepatan dengan momentum Hari Raya Imlek.

Pemerintah berharap pada momen hari besar keagamaan nasional tersebut harga kebutuhan pokok tetap stabil serta keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan dapat terjaga.

DPTPH Kaltim menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah, kegiatan serupa juga digelar di enam kabupaten/kota lainnya
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Gerakan Pangan Murah DPTPH Kaltim Ramadan pangan harga pangan Fahmi Himawan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU