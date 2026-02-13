Kapal Motor Dahliya F3 Tenggelam di Sungai Mahakam, Begini Kondisi 52 Penumpang & ABK

JPNN.com

Jumat, 13 Februari 2026 – 05:54 WIB
Kapal Motor Dahliya F3 yang membawa 52 penumpang dan mengangkut barang sekitar 40 ton dan tujuh unit sepeda motor tenggelam di Sungai Mahakam, Kamis (12/2) sore. Ilustrasi. Foto: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, KUTAI KARTANEGARA - Kapal Motor (KM) Dahliya F3 tenggelam di Sungai Mahakam, Kutai Kartanegara, Kamis (12/2).

Kabid Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Achmad Maslihuddin mengungkapkan KM Dahliya F3 yang tenggelam tersebut melayani trayek Samarinda-Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu.

"KM Dahliya F3 berangkat dari Dermaga Sungai Kunjang, Samarinda pada Kamis 12 Februari sekitar pukul 07.00 WITA dengan tujuan Long Bagun, Mahakam Ulu," kata Achmad Maslihuddin dikutip Jumat (13/2).

Tangkapan layar dari video yang dibagikan di Grup Whatsapp Pers Basarnas. Tampak sejumlah perahu milik warga membantu menolong korban. Foto: ANTARA/ HO-Tangkapan layar grup whatsapp

Pada sore hari pukul 16.15 WITA, KM Dahliya F3 melewati perairan Ulak Besar, Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, yang kondisinya arus deras.

Nahas, KM Dahliya F3 yang diduga dalam kondisi kelebihan muatan tidak mampu menahan beban dan akhirnya tenggelam.

Maslihuddin menyebut selain membawa 52 penumpang, KM Dahliya F3 juga mengangkut barang sekitar 40 ton dan tujuh unit sepeda motor.

Dia mengatakan sejumlah langkah yang diambil setelah menerima laporan adanya kapal tenggelam, Dishub Kaltim langsung berkoordinasi dengan KSOP Samarinda, Polairud, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sejumlah pihak terkait lain.

