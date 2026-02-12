Jelang Ramadan, Bulog Menjamin Stok Pangan Kaltim Aman, Masyarakat Jangan Khawatir

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Perum Bulog Cabang Samarinda memastikan ketersediaan stok pangan di wilayah Kaltim dalam kondisi aman menjelang bulan suci Ramadan.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik.

Kepala Cabang Bulog Samarinda Adi Yanuar mengungkapkan cadangan beras di gudang Bulog saat ini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 10 kabupaten/kota di Kaltim.

"Alhamdulillah, stok kita cukup untuk menghadapi Ramadan dan Lebaran. Saat ini tersedia sekitar 18.405 ton beras medium dan 621 ton beras premium. Jumlah ini sangat aman untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat selama periode tersebut," ujar Adi saat memaparkan stabilitas sembako.

Dia menjelaskan pasokan beras di gudang Bulog Kaltim dipastikan berasal dari serapan dalam negeri.

Mengingat Kaltim bukan daerah sentra produksi padi, pasokan didatangkan dari wilayah lain, termasuk Sulawesi Selatan.

Sebagai langkah konkret menekan inflasi, Bulog akan berpartisipasi dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar serentak di seluruh Indonesia pada Jumat, 13 Februari 2026.

"Kami akan menyalurkan beras dan komoditas lainnya dalam pasar murah tersebut. Lokasinya tersebar di titik-titik yang telah ditentukan oleh Dinas Tanaman Pangan serta di gudang-gudang kami," tambahnya.