Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG, Abdul Waris: Kejadian di Waru sebagai Peringatan!

Kamis, 12 Februari 2026 – 13:25 WIB
Pekerja menyiapkan paket makanan untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ilustrasi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (Wabup PPU) Abdul Waris Muin kembali angkat bicara terkait puluhan siswa di Kecamatan Waru diduga keracunan menu makanan bergizi gratis (MBG).

Dia meminta kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari.

"Kejadian di Waru sebagai peringatan bagi pemerintah kabupaten untuk lebih memperketat pengawasan agar standar keamanan pangan terjaga," tegas Wabup Abdul Waris, Kamis (12/2).

Sebanyak 25 siswa mendapat penanganan medis di Puskesmas Waru, karena mengalami gejala sakit perut, muntah-muntah, hingga sesak napas, diduga setelah mengonsumsi sejumlah menu MBG, termasuk puding yang menjadi salah satu bagian hidangan pada Rabu (11/2).

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait dengan sumber pasti penyebab keluhan kesehatan tersebut.

Informasi awal, kata Abdul Waris, menu makanan tambahan yang diambil dari luar diduga penyebab gangguan pencernaan pada 25 siswa penerima manfaat Program MBG itu.

"Boleh saja dapur penyedia menu MBG memberikan makanan dari luar dapur MBG, tetapi harus benar-benar steril," jelasnya.

Kata Wabup Abdul Waris, Pemkab PPU berkomitmen melakukan perbaikan menyeluruh terkait pelaksanaan Program MBG untuk mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas melalui menu yang lebih aman.

Wabup PPU Abdul Waris Muin meminta kejadian puluhan siswa di Waru diduga keracunan menu MBG sebagai peringatan agar tidak terulang di kemudian hari
