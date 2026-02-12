Otorita Pastikan Masjid Negara IKN Sudah Bisa Dipakai Tarawih hingga Salat Idulfitri

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) siap difungsikan pada Ramadan 1447 Hijriah/2026.

Kepastian itu disampaikan Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN (OIKN) Suwito.

"Fasilitas peribadatan melengkapi infrastruktur dasar lainnya di IKN, salah satunya Masjid Negara," kata Suwito di Sepaku, Kamis (12/2).

Suwito menyampaikan Masjid Negara IKN berstandar internasional tersebut diproyeksikan siap digunakan sebagai pusat kegiatan ibadah dan interaksi sosial umat Muslim mulai Ramadan 1447 Hijriah.

Mulai bulan puasa, lanjut Suwito, Masjid Negara IKN sudah dapat dipergunakan untuk beribadah salat fardu lima waktu, salat Jumat, hingga kajian khusus yang menyasar berbagai segmen penghuni IKN.

Masjid Negara IKN dibangun di atas lahan dengan luas 32.125 meter persegi, luas bangunan 61.596 meter persegi dan mampu menampung lebih dari 60 ribu orang dan dilengkapi kolam retensi.

Pembangunan Masjid Negara IKN yang menggabungkan unsur modern dan spiritual dengan bentuk kubah menyerupai sorban dan menara setinggi 99 meter merepresentasikan asmaulhusna tersebut telah membakar sekitar 98,4 persen.

"Salat Tarawih dan salat Idulfitri pada tahun ini juga sudah bisa dilaksanakan di Masjid Negara IKN," jelasnya.