Harga Emas Hari Ini 12 Februari 2026, Berapa per Gram? Cek Daftar Terbarunya

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 12 Februari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS tak bergerak.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Kamis (12/2) pukul 07.57 WIB, harga emas UBS stabil di angka Rp 3.002.000 per gram.

Kemudian harga emas Galeri24 tetap di harga Rp 2.987.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara, harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24