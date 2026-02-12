Jelang Mudik, Angkasa Pura Aktifkan Kembali Area Check In Timur Bandara Sepinggan

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Angkasa Pura mulai mengaktifkan kembali Island B atau area check in di bagian timur anjungan keberangkatan Bandara Sepinggan, Balikpapan pada hari ini (12/2).

General Manager Angkasa Pura Sepinggan R Iwan Winaya Mahdar mengatakan pengaktifan kembali area check in timur Bandara Sepinggan sebagai antisipasi lonjakan penumpang di musim mudik.

"Biasanya terjadi dekat akhir Ramadan atau menjelang Idulfitri," kata Iwan, dikutip Kamis (12/2).

Iwan mengatakan dengan dibukanya area layanan tersebut berarti menambah jumlah counter atau meja layanan pendaftaran penumpang dan bagasi, sehingga semakin cepat melayani penumpang keberangkatan.

Dia menyampaikan maskapai dengan jumlah penumpang tinggi kini dipusatkan di area timur tersebut, yang adalah bagian kiri sesudah memasuki anjungan atau terminal keberangkatan tersebut dari pintu tengah.

“Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air, kami tempatkan di area ini agar kepadatan di sisi barat dapat terurai,” jelasnya.

Penempatan itu juga untuk persiapan angkutan Lebaran 2026.

Penataan ini diharapkan memberikan ruang yang lebih lega dan meningkatkan kenyamanan calon penumpang.