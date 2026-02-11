Puluhan Siswa Diduga Keracunan Menu MBG, Wabup PPU Dorong Evaluasi Menyeluruh

JPNN.com

Rabu, 11 Februari 2026 – 22:18 WIB
Wakil Bupati Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin mendorong evaluasi menyeluruh terkait kejadian puluhan siswa diduga keracunan menu MBG. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Puluhan siswa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diduga keracunan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Petugas Puskesmas Waru memberikan penanganan secara medis terhadap puluhan siswa tersebut.

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin mendorong evaluasi menyeluruh terkait kejadian ini.

"Pemerintah kabupaten akan segera melakukan evaluasi mengundang pihak terkait," kata Wabup Abdul Waris Muin, Rabu (11/2).

Dia mengatakan meskipun puluhan siswa telah tertangani dengan baik oleh tenaga medis, kejadian tersebut perlu mendapat evaluasi secara menyeluruh.

Puluhan siswa tersebut dibawa ke Puskesmas Waru, karena mengalami gejala sakit perut, muntah-muntah, hingga sesak napas diduga setelah mengonsumsi sejumlah menu MBG, termasuk puding yang menjadi salah satu bagian hidangan.

Dia menyebut kejadian tersebut tidak bisa dianggap sepele terlebih karena langsung menyentuh anak-anak, sehingga harus ada langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang lagi,

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait dengan sumber pasti penyebab keluhan kesehatan dialami 25 peserta didik penerima manfaat Program MBG tersebut.

