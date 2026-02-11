BMKG Prediksi Curah Hujan Kategori Tinggi Terjadi di Daerah Ini, Wilayah Kamu Termasuk?

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Kaltim periode 11-20 Februari 2026.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto Samarinda Riza Arian Noor menyampaikan secara umum Kaltim diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah (50-150 mm) dengan peluang hujan lebih dari 80 persen.

Namun demikian, pada wilayah tertentu, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara bagian utara dan Kabupaten Mahakam Ulu, BMKG memprakirakan curah hujan kategori tinggi, yakni antara 150–300 milimeter, dengan peluang hujan lebih dari 50 persen.

“Berdasarkan prakiraan deterministik curah hujan, sebagian besar wilayah Kalimantan Timur diperkirakan masih didominasi oleh curah hujan kategori menengah,” ujar Riza dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, Rabu (11/2).

Dari sisi sifat hujan, secara umum wilayah Kaltim diprediksi mengalami sifat hujan kategori atas bormal dengan persentase antara 116 hingga 200 persen.

Adapun sebagian wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, serta Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan diprakirakan mengalami sifat hujan kategori normal dengan kisaran 85–115 persen.

BMKG juga mencatat hingga pembaruan data terakhir, Kaltim masih mengalami hari hujan dan hari tanpa hujan yang relatif singkat.

Berdasarkan data per 10 Februari 2026, wilayah-wilayah di Kaltim tercatat mengalami hari tanpa hujan dengan kategori sangat pendek, yakni antara 1 hingga 5 hari.