JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Genjot PAD, Pemprov Kaltim Siap Garap Reaktivasi Ribuan Sumur Minyak Tua

Genjot PAD, Pemprov Kaltim Siap Garap Reaktivasi Ribuan Sumur Minyak Tua

Rabu, 11 Februari 2026 – 21:31 WIB
Genjot PAD, Pemprov Kaltim Siap Garap Reaktivasi Ribuan Sumur Minyak Tua - JPNN.com Kaltim
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat membuka temu bisnis bertajuk Sinergi Pengelolaan Sumur Migas Tua dan Idle untuk Kebangkitan Ekonomi Kaltim yang digelar di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Foto: ANTARA/ HO- Diskominfo

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Pemprov Kaltim bersiap menggarap potensi ekonomi baru dari sektor energi yang selama ini terabaikan melalui reaktivasi ribuan sumur minyak tua dan tidak aktif.

Langkah ini sebagai proyeksi menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan momentum ini hadir seiring terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Baca Juga:

Menurut Seno, regulasi ini memberikan payung hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, hingga UMKM untuk mengelola sumur-sumur yang sebelumnya tidak dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Berdasarkan data kementerian terkait, terdapat sekitar 3 ribu titik sumur di Kaltim yang masuk dalam kategori tidak aktif.

Pemprov Kaltim kini sedang melakukan pemetaan ulang untuk mengidentifikasi sumur mana saja yang masih layak secara ekonomis untuk diproduksi kembali.

Baca Juga:

“Ini adalah peluang besar. Jika ribuan sumur ini berhasil diaktifkan kembali, dampaknya tidak hanya pada peningkatan lifting minyak nasional, tetapi juga pada kas daerah melalui kontribusi BUMD,” ujar Wagub Seno.

Wagub Seno menegaskan melalui aturan baru ini, BUMD seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP) diharapkan mengambil peran sebagai motor penggerak utama.

Wagub Seno Aji menyebut reaktivasi ribuan sumur minyak tua adalah peluang besar untuk menaikkan PAD
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   sumur minyak tua Pemprov Kaltim Seno Aji PAD Kaltim pendapatan asli daerah reaktivasi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU