Seorang Pekerja Hilang Saat Buka Jalan dalam Hutan di Berau, Tim SAR Gabungan Bergerak

kaltim.jpnn.com, SEGAH - Seorang pekerja dilaporkan hilang saat merintis pembuatan jalan dalam hutan di kawasan Kampung Batu Rajang, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau.

Korban hilang tersebut bernama Kanisius Sengkam (25 tahun), seorang karyawan PT Aksa yang berdomisili di Camp PT Inhutani, Kilometer 29, Kampung Batu Rajang.

Koordinator Unit Siaga SAR Kabupaten Berau Ari Triyanto mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi saat korban membuka jalan di kawasan hutan yang memiliki medan berat dan akses terbatas pada Jumat (6/2).

Dari jejak jalan yang ditelusuri, kata dia, pihaknya menemukan bivak (tempat perlindungan sementara), berupa tumbuhan hutan yang dipatah, diduga dilakukan korban.

Dengan demikian, lanjutnya, Kanisius Sengkam diduga tidak membawa senjata tajam baik parang, pisau, dan sejenisnya.

Sejak adanya kabar orang hilang dalam hutan pada Senin (9/2) lalu, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian.

Rabu (11/2) ini merupakan operasi pencarian hari ketiga terhadap Kanisius.

Hari ini, lanjut Ari, pencarian dilakukan mulai pukul 07.15 WITA dengan fokus di sekitar lokasi penemuan bekas bivak korban yang ditemukan pada hari sebelumnya.