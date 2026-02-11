Tahun Ini, Pemkab PPU Bangun 161 Jamban Sehat untuk Warga Kurang Mampu Berisiko Stunting

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) membantu warga kurang mampu belum memiliki fasilitas buang air besar (BAB) yang layak dengan membuat jamban sehat.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PPU Jimmy Julianto menyampaikan program jamban sehat termasuk standar pelayanan minimal sejak 2024.

"Bantuan pembuatan jamban sehat itu merupakan upaya pemerintah kabupaten mencegah stunting,” kata Jimmy, Rabu (11/2).

Jimmy mengatakan bantuan pembuatan jamban sehat dengan sasaran keluarga kurang mampu yang memiliki risiko stunting.

"Bantuan jamban sehat dilengkapi kloset, bilik, tangki septik, dan pipa pembuangan," jelasnya.

Menurut Jimmy, jamban sehat menggunakan material batu bata maupun kayu ulin dengan ukuran 2x1,5 meter persegi.

Pemkab PPU pada tahun ini bakal membuat 161 jamban sehat bagi warga kurang mampu.

Jumlah tersebut meningkat dibanding pada 2025 yang hanya membuat 20 jamban sehat.