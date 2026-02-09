JPNN.com

Senin, 09 Februari 2026 – 08:26 WIB
Harga Emas Hari Ini 9 Februari 2026 Tidak Bergerak, Cek Daftar Terbarunya - JPNN.com Kaltim
Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 9 Februari 2026. Cek daftar terbarunya Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 9 Februari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS tak bergerak.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Senin (6/2) pukul  07.54 WIB,  harga emas UBS stabil di angka Rp2.972.000 per gram.

Kemudian harga emas  Galeri24 tetap di harga Rp2.958.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara, harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 9 Februari 2026, baik produk UBS dan Galeri24 tidak bergerak, cek daftar terbarunya
