Gelar Raker, Pemkab Kukar Bahas Persiapan Jadi Tuan Rumah MTQ Kaltim 2026

kaltim.jpnn.com, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mematangkan persiapan gelaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) mulai tingkat kecamatan, kabupaten, hingga menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Kaltim tahun ini.

Sekretaris Daerah Kukar Sunggono menyampaikan pematangan persiapan dilakukan dengan menggelar rapat kerja (raker) yang digelar pada Selasa-Rabu pekan ini.

"Banyak hal yang dibahas dalam raker, terutama terkait Kukar sebagai tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2026 ini," kata Sekda Sunggono di Tenggarong, Sabtu (7/2).

Sebagai tuan rumah, pihaknya akan memberikan pelayanan yang optimal bagi para tamu dan kafilah.

Sementara untuk jadwal pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Kaltim akan ditentukan oleh panitia provinsi, namun biasanya digelar pada Juni.

Sedangkan peserta MTQ dari Kukar yang akan berlaga di tingkat provinsi merupakan para juara 2025 yang dilanjutkan dengan pendalaman keahlian atau pemusatan latihan di tahun ini.

Sunggono juga menyatakan dalam rapat kerja tersebut telah dihasilkan beberapa keputusan penting, di antaranya pelaksanaan MTQ ke-47 tahun 2026 Tingkat Kabupaten Kukar dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa pada Agustus 2026.

Kemudian MTQ tingkat kecamatan di semua kecamatan (20 kecamatan) masing masing akan digelar paling lambat pada Juli 2026.