Harga Emas Hari Ini Sabtu 7 Februari Turun, Berapa Sekarang? Cek Daftar Terbarunya

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 7 Februari 2026, produk buatan Galeri24 dan UBS turun.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Sabtu (6/2) pukul 08.18 WIB, ‎harga emas Galeri24 di angka Rp 2.946.000 per gram dan harga emas UBS berada di angka Rp 2.961.000 per gram.

Angka tersebut turun dari harga yang tertera kemarin pagi, dengan UBS dibanderol Rp 2.988.000 per gram dan Galeri24 Rp 2.974.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.545.000