Harga Emas Hari Ini 6 Februari: Galeri24 dan UBS Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 6 Februari 2026, produk buatan Galeri24 dan UBS kompak belum bergerak.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jumat (6/2) pagi, ‎harga emas Galeri24 di angka Rp 2.974.000 per gram.

Begitu pula emas UBS di angka Rp 2.988.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.560.000

‎- 1 gram: Rp 2.974.000