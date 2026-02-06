Harga Emas Hari Ini 6 Februari: Galeri24 dan UBS Sebegini per Gram
Jumat, 06 Februari 2026 – 08:22 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 6 Februari 2026, produk buatan Galeri24 dan UBS kompak belum bergerak.
Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jumat (6/2) pagi, harga emas Galeri24 di angka Rp 2.974.000 per gram.
Begitu pula emas UBS di angka Rp 2.988.000 per gram.
Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Galeri24
- 0,5 gram: Rp 1.560.000
- 1 gram: Rp 2.974.000
