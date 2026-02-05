Jamin Karier ASN, Pemprov Kaltim Siap Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Data

JPNN.com

Kamis, 05 Februari 2026 – 17:58 WIB
Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh (kiri) dan Sekda Kaltim Sri Wahyuni di acara Ekspose Kesiapan Manajemen Talenta bersama Badan Kepegawaian Negara di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Kamis (5/2). Foto: Dokumentasi Adpimprovkaltim

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Pemprov Kaltim menyatakan kesiapan menerapkan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN).

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni saat mewakili Gubernur Rudy Mas'ud menyampaikan ekspose kesiapan manajemen talenta bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (5/2).

Ekspose kesiapan manajemen talenta ASN Kaltim bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (5/2). Foto: Dokumentasi Adpimprovkaltim

Ekspose dibuka Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh didampingi Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Herman dan Deputi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Rahman Hadi, serta dihadiri pejabat utama BKN.

“Setelah ekspose ini disampaikan, tentu akan ada SK penetapan dari Kepala BKN dan Pemerintàh Provinsi Kaltim sudah bisa menerapkan Manajemen Talenta,” kata Sekda Sri Wahyuni dikutip dari akun resmi Pemprov Kaltim, Kamis (5/2).

Dalam ekspose, lanjut Sekda Sri, sudah ada simulasi bagaimana pengisian jabatan tinggi pratama yang kosong, bagaimana talent match dan spesifikasi yang menjadi pertimbangan di samping kompetensi yang dimiliki ASN.

“Setelah ekspose ini, kami berharap segera mendapatkan penetapan SK Manajemen Talenta untuk kemudian melakukan pengisian jabatan lewat manajemen talenta. Target kami bulan ini (Februari) kalau sudah dapat SK, segera ini kami terapkan,” harap Sekda Sri.

Satu hal juga yang didapatkan Pemprov Kaltim adalah disparitas data.

Sekda Sri Wahyuni mewakili Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyampaikan ekspose kesiapan manajemen talenta ASN bersama BKN, Kamis (5/2).
