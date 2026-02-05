188 Puskesmas di Kaltim Siap Layani Vaksinasi Calon Jemaah Haji, Terbanyak di 2 Kota Ini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim mengoptimalkan 188 Puskesmas di 10 kabupaten/kota untuk melayani vaksinasi calon jemaah haji tahun ini.

Layanan ini mencakup vaksin meningitis dan polio yang diberikan di Puskesmas sesuai domisili jemaah agar lebih mudah diakses.

Kepala Dinkes Kaltim dr. Jaya Mualimin mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk pelayanan prima agar calon jemaah tidak perlu menempuh perjalanan jauh demi memperoleh perlindungan kesehatan.

"Di daerah dengan jumlah jemaah tinggi seperti Samarinda dan Balikpapan, sebanyak 26 Puskesmas dengan fasilitas rantai dingin vaksin disiagakan," kata Jaya, Kamis (5/2).

Selain vaksinasi, pemeriksaan kesehatan menyeluruh juga menjadi tahapan penting yang harus dilalui calon jemaah haji.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan jamaah memenuhi syarat istithaah atau kemampuan fisik sebelum berangkat menunaikan ibadah haji.

Dinkes Kaltim turut memperkuat kesiapan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan kepada 21 Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) asal Kalimantan Timur.

Para tenaga kesehatan tersebut akan bekerja sama dengan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) bidang kesehatan dalam mendampingi jamaah selama proses ibadah.