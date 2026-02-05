SPPG Polres PPU Mulai Beroperasi, Target Salurkan 1.200 Porsi MBG per Hari

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Penajam Paser Utara (SPPG Polres PPU) mulai beroperasi.

Beroperasinya SPPG Polres PPU membuat penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Penajam Paser Utara bertambah.

"SPPG Polres mulai beroperasi dan ditargetkan menyalurkan menu MBG untuk sekitar 1.200 peserta didik penerima manfaat. Artinya 1.200 porsi menu MBG per hari," kata Wakapolres PPU Kompol Awan Kurnianto, Kamis (5/2).

Proyeksi target SPPG Polres PPU melayani sekitar 1.200 penerima manfaat Program MBG tersebut hasil pemetaan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemkab PPU.

Pada 2025, sudah ada empat SPPG yang beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni dua di Kecamatan Penajam dan dua di Kecamatan Sepaku, dengan cakupan penerima manfaat 7.257 peserta didik.

Kemudian mulai 2 Februari 2026, satu SPPG di Kecamatan Waru mulai beroperasi dengan tahap awal melayani sekitar 1.000 peserta didik.

Secara bertahap ditargetkan produksi mencapai kisaran 2.500-3.000 menu MBG per hari.

"Untuk tahap uji coba SPPG Polres baru produksi 50 porsi menu MBG per hari, dan Polres hanya sebagai pelaksana," kata Awan Kurnianto.