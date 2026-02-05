Update Harga Emas Antam Hari Ini 5 Februari 2026, Silakan Cek Daftar Terbarunya
Kamis, 05 Februari 2026 – 09:37 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Kamis 5 Februari 2026 mengalami penurunan dibandingkan kemarin.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Kamis (5/2), harga emas Antam turun Rp 17.000 dari semula Rp 2.973.000 menjadi Rp 2.956.000 per gram.
Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini menjadi Rp 2.720.000 per gram.
Adapun emas Antam pada Rabu (4/2) sore sempat mengalami kenaikan Rp 27.000 per gram.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp1.528.000.
- Harga emas 1 gram: Rp2.956.000.
- Harga emas 2 gram: Rp5.852.000.
Ini update harga emas Antam hari ini 5 Febuari 2026, silakan cek daftar terbarunya di sini
