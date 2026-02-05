JPNN.com

Update Harga Emas Antam Hari Ini 5 Februari 2026, Silakan Cek Daftar Terbarunya

Kamis, 05 Februari 2026 – 09:37 WIB
Ini update harga emas Antam hari ini 5 Febuari 2026, silakan cek daftar terbarunya di sini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Kamis 5 Februari 2026 mengalami penurunan dibandingkan kemarin.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Kamis (5/2), harga emas Antam turun Rp 17.000 dari semula Rp 2.973.000 menjadi Rp 2.956.000 per gram. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini menjadi Rp 2.720.000 per gram.

Adapun emas Antam pada Rabu (4/2) sore sempat mengalami kenaikan Rp 27.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.528.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.956.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.852.000.

