JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Berpartisipasi di Inacraft 2026, Dekranasda Kaltim Dorong Daya Saing UMKM Kriya Lokal

Berpartisipasi di Inacraft 2026, Dekranasda Kaltim Dorong Daya Saing UMKM Kriya Lokal

Kamis, 05 Februari 2026 – 09:50 WIB
Berpartisipasi di Inacraft 2026, Dekranasda Kaltim Dorong Daya Saing UMKM Kriya Lokal - JPNN.com Kaltim
Istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda saat mengunjungi stan Dekranasda Kaltim di Inacraft 2026 yang berlangsung di JCC Jakarta. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Kaltim

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kaltim kembali menunjukkan eksistensinya di ajang pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2026.

Ajang tersbeut berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada 4–8 Februari 2026.

Partisipasi Dekranasda Kaltim menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan kriya daerah kepada masyarakat nasional hingga pasar internasional.

Baca Juga:

Berpartisipasi di Inacraft 2026, Dekranasda Kaltim Dorong Daya Saing UMKM Kriya Lokal

Ketua Dekranasda Kaltim Hj. Syarifah Suraidah (tengah). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Kaltim

Beragam produk unggulan khas Benua Etam dipamerkan, mulai dari tenun Kalimantan Timur, anyaman rotan dan manik-manik Dayak, hingga produk fesyen serta aksesori bermotif etnik lokal yang dikemas dengan sentuhan desain modern.

Beragam produk unggulan ditampilkan, mulai dari tenun khas Kalimantan Timur, anyaman rotan dan manik-manik Dayak, hingga produk fesyen dan aksesoris berbasis motif etnik lokal yang dikemas dengan sentuhan modern.

Baca Juga:

Ketua Dekranasda Kaltim Hj. Syarifah Suraidah menyampaikan partisipasi Dekranasda Kaltim dalam Inacraft 2026 merupakan bagian dari upaya mendorong daya saing pelaku UMKM kriya daerah.

“Inacraft menjadi etalase strategis bagi produk kerajinan Kalimantan Timur. Kami ingin menunjukkan bahwa kriya lokal tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar dan mampu bersaing di pasar global,” ujar istri Gubernur Rudy Mas'ud itu dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, Kamis (5/2).

Sejumlah perajin asal Benua Etam turut mengisi stan Dekranasda Kaltim di ajang Inacraft 2026 yang berlangsung di JCC Jakarta
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Inacraft 2026 Dekranasda Kaltim Syarifah Suraidah UMKM Benua Etam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU